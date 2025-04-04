Жительница Уфы получила ожоги после курса лазерной эпиляции

Следователи Башкирии намерены проверить информацию о получении ожогов после проведения лазерной эпиляции.
С тяжёлыми последствиями косметической процедуры столкнулась жительница Уфы. Ноги девушки покрылись крупными красными пятнами. Также клиентка салона почувствовала ухудшение самочувствия.
Сотрудники Следственного комитета проведут комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.
Фото: Mash Batash.