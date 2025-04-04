Жительница Уфы выгнала 3-летнюю дочь на улицу

Жительница Уфы оставила раздетой трехлетнюю дочь на улице. Женщина длительное время страдала от алкогольной зависимости, пренебрегая родительскими обязанностями. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 39-летняя мать применяла недопустимые методы воспитания, не заботилась о дочери, и жестоко с ней обращалась.

Летом прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она выгнала девочку на лестничную площадку и закрыла дверь. Зимой горе-мать вывела дочку на улицу и оставила ее дожидаться бабушки. После того как девочка попала в приют, мать не проявляла интереса к её судьбе и продолжала злоупотреблять спиртными напитками.