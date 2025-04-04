В Уфе отметили 30-летие реготделения Союза художников

В год поддержки участников специальной военной операции и членов их семей более 80 произведений 50 авторов, представленных в выставочном зале «Ижад» Нестеровского музея, дали старт юбилейным мероприятиям, посвящённым 30-летию Регионального объединения Творческого союза художников России в Башкортостане.

Праздничная суета и счастливые лица, поздравительные письма, награды и юбилейная экспозиция. Ровно 30 лет назад по инициативе молодых творцов во главе с Владиславом Пеговым в Уфе было создано Региональное отделение Международной федерации художников при ЮНЕСКО.

Вскоре к ним присоединились члены бывшего Союза художников СССР, мэтры башкирской живописи Александр Бурзянцев, Борис Домашников, Ахмат Лутфуллин. И эта юбилейная «выставка достижений» Творческого союза художников республики, прежде всего, краткий отчёт большого пути длиною в три десятилетия.

На сегодня в Союзе зарегистрировано 130 художников, среди которых — почётные члены Регионального отделения Российской академии художеств, народные и заслуженные художники Башкортостана. Союз имеет два отделения — западное в Белебее и северное в Бирске.

За три десятилетия своего развития крупнейшее региональное отделение «Творческого союза художников России» стал неотъемлемой частью культурной жизни республики и изобразительного искусства.

Немаловажна и ведущая роль членов союза в продвижении художественных инициатив, общественно значимых проектов, таких как «АRT-поддержка». Региональный проект башкирских художников в поддержку боевого духа российских солдат, несущих службу в зоне специальной военной операции, более двух лет в авангарде художественной жизни страны.