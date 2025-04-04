Сборная Башкирии заняла первое место на чемпионате России по каратэ Фудокан

В Суздале прошли чемпионат и первенство России по каратэ Фудокан. В турнире принимали участие 800 спортсменов из 30 регионов страны. Сборную Республики Башкортостан представляли спортсмены из Баймака, Дюртюлей, Уфы, Ишимбая и Салавата.

Команда нашего региона заняла первое место в командном кумитэ среди юниоров. В личных разделах первенствовали Маргарита Рой и Алексей Стручалин. В разделе Будо-сан не было равных Данияру Утарбаеву из Баймака. В категории ветераны 50+ Сергей Сидоров и Антон Емелин в разделе разбивания твердых предметов стали призерами чемпионата.