В Уфе состоялось торжественное открытие Геномного центра

В Уфе открылся Геномный центр. В торжественной церемонии принял участие Радий Хабиров. Новый объект является частью второй очереди строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Научные площадки разместились в четырехэтажном здании. Ученые центра займутся интеграцией генетики и информационных технологий.

Искусственный интеллект рассказывает школьнице о своих возможностях. К их разговору присоединяется ученый. В этом шоу представили одну из главных концепций нового Геномного центра. Площадка объединит детей и представителей науки. А еще здесь будут интегрироваться генетика, медицина, сельское хозяйство и информационные технологии. Отсюда и цель – обучать в центре междисциплинарных специалистов.

Современная наука требует междисциплинарного подхода, комплексного понимания научной составляющей и применения цифровых технологий в генетике, медицине и биотехнологиях. В этом здании мы хотим готовить универсальных специалистов, которые, с одной стороны, хорошо разбираются в информационных технологиях, а с другой – в науках о жизни.

Сергей Гладких, директор ООО «Кампус»

Геномный центр расположился в четырехэтажном здании площадью 5,5 тыс. квадратных метров. Это уникальная площадка для научных открытий с современными возможностями. Новый объект – часть второй очереди строительства Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

Фото №1 - В Уфе состоялось торжественное открытие Геномного центра

Мы видим, как стремительно в Башкортостане развиваются наука и высшая школа. Это повод для гордости, но останавливаться нельзя – впереди большие задачи. Нам предстоит ввести в строй вторую очередь кампуса в установленные сроки. Республика продолжает поддерживать научное сообщество, что уже даёт хорошие результаты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На базе центра будут изучать ДНК и РНК для определения наследственных и сложных заболеваний на ранних стадиях. Глобальные цели, стоящие перед учеными, – продлить жизнь и предвосхитить развитие патологий.

Здесь прекрасное оборудование, замечательные лаборатории. Теперь важно создать новые образовательные программы, чтобы максимально эффективно использовать эти ресурсы.

Константин Северинов, генеральный директор ООО «Биотек Кампус» /г. Москва/

Также одним из партнеров станет группа компаний, владеющая крупнейшим селекционно-генетическим центром по свиноводству. Созданы пространства и для детей: так, в лаборатории инноваций ученики младших классов смогут осваивать языки программирования.

Фото №2 - В Уфе состоялось торжественное открытие Геномного центра

Благодарю за приглашение в Уфу, поздравляю с открытием Геномного центра. У него будет много фундаментальных и практических задач. Генетика – наше будущее. Среди актуальных направлений в этой сфере – системный биологический подход в изучении генома, развитие биобанков качественных образцов для разработки генетических технологий, что уже есть в Уфе. Также усиливается запрос на подготовку генетических консультантов, которые смогут вести такие сложные проекты, как расшифровка генома человека.

Андрей Глотов, заведующий отделом геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта /г. Санкт-Петербург/

Напомним, что во вторую очередь строительства Межвузовского кампуса также войдут студенческие общежития, учебные блоки и лаборатории. Объект возводится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В июне на базе Геномного центра откроется «Школа 21» – образовательный проект правительства республики и «Сбера». Здесь желающие от 18 лет смогут пройти обучение и освоить информационные технологии, в дальнейшем найдя себя в сфере IT.

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