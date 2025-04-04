В Уфе состоялось торжественное открытие Геномного центра

В Уфе открылся Геномный центр. В торжественной церемонии принял участие Радий Хабиров. Новый объект является частью второй очереди строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Научные площадки разместились в четырехэтажном здании. Ученые центра займутся интеграцией генетики и информационных технологий.
Искусственный интеллект рассказывает школьнице о своих возможностях. К их разговору присоединяется ученый. В этом шоу представили одну из главных концепций нового Геномного центра. Площадка объединит детей и представителей науки. А еще здесь будут интегрироваться генетика, медицина, сельское хозяйство и информационные технологии. Отсюда и цель – обучать в центре междисциплинарных специалистов.
Геномный центр расположился в четырехэтажном здании площадью 5,5 тыс. квадратных метров. Это уникальная площадка для научных открытий с современными возможностями. Новый объект – часть второй очереди строительства Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.
На базе центра будут изучать ДНК и РНК для определения наследственных и сложных заболеваний на ранних стадиях. Глобальные цели, стоящие перед учеными, – продлить жизнь и предвосхитить развитие патологий.
Также одним из партнеров станет группа компаний, владеющая крупнейшим селекционно-генетическим центром по свиноводству. Созданы пространства и для детей: так, в лаборатории инноваций ученики младших классов смогут осваивать языки программирования.
Напомним, что во вторую очередь строительства Межвузовского кампуса также войдут студенческие общежития, учебные блоки и лаборатории. Объект возводится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В июне на базе Геномного центра откроется «Школа 21» – образовательный проект правительства республики и «Сбера». Здесь желающие от 18 лет смогут пройти обучение и освоить информационные технологии, в дальнейшем найдя себя в сфере IT.