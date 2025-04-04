В онкодиспансере Уфы прошёл мастер-класс по оперированию пищевода

Торакальные хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера переняли у столичных коллег опыт в лечении рака пищевода. Это одно из самых сложных направлений в онкохирургии. Мастер-класс для будущих и уже действующих врачей провел Андрей Рябов – заместитель гендиректора по хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.

Правильная подготовка, выявление фоновых заболеваний у пациента и выбор методики. Одна из сложнейших операций – лечение рака пищевода хирургическим способом – требует шести, а порой и девяти часов непрерывной работы.

Чтобы избавиться от опухоли, нужно удалить пищевод и ткани вокруг него – так раковые клетки не распространятся дальше. Хирург делает прокол на животе – готовит желудок к перемещению наверх, в грудь. Желудочный трансплантат на шее должен быть достаточной длины и хорошо кровоснабжен, так его сошьют с остатками пищевода.

Такая высококлассная, высокотехнологичная и рискованная хирургия оправдывается тем, что пациенты имеют больше шансов на выздоровление, потому что альтернатива хирургическому лечению – это лучевая терапия и химиотерапия. К сожалению, только хирургия в настоящий момент пока является золотым стандартом лечения рака пищевода. Альберт Бикметов, заведующий отделением торакальной онкологии Республиканского клинического онкологического диспансера

В Республиканском онкологическом диспансере проводится порядка 40 таких операций в год. По словам специалистов, любое вмешательство при лечении рака пищевода, даже малоинвазивное, проходит вдоль жизненно важных органов, и маленькая ошибка может привести к необратимым последствиям. Поэтому операции длятся не один час, а выполняют их торакальные хирурги с большим опытом.

Мы учим методике оперирования, тому, как это мы делаем. Башкирские специалисты, наши коллеги уже это выполняют. Но всегда важно посмотреть, и нам тоже важно, как это делают другие хирурги. Пациенту, во-первых, это даст сразу после операции то, что не нарушится функция пищеварения, то есть у него будет новый пищевод. Андрей Рябов, заместитель генерального директора по хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. Герцена

Так, опыт столичных врачей в онлайн-формате переняли и другие профильные специалисты республики. Мастер-класс «Малоинвазивная хирургия в торакальной онкологии» охватил студентов и ординаторов.