«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в пятом матче серии

«Салават» вышел вперёд в серии 1/8 плей-офф КХЛ против «Сибири». Сегодня соперники встречались в пятый раз. Первым гол забил Александр Чёрный, но шайбу юлаевца не засчитали. А дальше хоккеисты обменялись голами в большинстве – 1:1.
Во втором периоде Шелдон Ремпал вывел уфимцев вперёд, а в заключительной двадцатиминутке оформил хет-трик в матче. На лед посыпались кепки от болельщиков. Позже соперники обменялись голами. У хозяев отличился Денис Ян. У гостей – Тейлор Бек. Уже в пустые ворота шайбу отправил Джошуа Ливо.
5:2 в матче и 3:2 в серии в пользу «Салавата». В это воскресенье команды встретятся вновь уже в Новосибирске.