В Башкирии выявили лучших киберспортсменов среди студентов

В Уфе завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по Республике Башкортостан. Сейчас проходит девятый сезон этих соревнований. В них участвуют команды ведущих вузов и ссузов. Лучшая студенческая киберспортивная сборная будет защищать честь Башкортостана на этапе федерального округа.

Более 400 сборных команд вузов по всей стране в борьбе за звание лучшего. Всероссийская киберспортивная студенческая лига, или сокращенно ВКСЛ, – крупнейшие соревнования в стране для учащихся высших и средних специальных учебных заведений. В Башкортостане эти старты проводят уже восьмой год подряд.

Мы пришли к финальному дню и решили сделать из этого небольшое шоу. Мы обсудили наши возможности с Евразийским научно-образовательным центром Республики Башкортостан. Мы поняли, что друг другу нужны. В этих гостеприимных стенах у нас и проходит финальный день. Азамат Муратов, председатель Башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России

В региональном этапе приняли участие 10 команд. Восемь из них представляли вузы, а еще две – средние учебные заведения. Соревновались в таких популярных дисциплинах, как CS2 и Dota 2. Кроме того, сильнейшего выявляли в личном зачете в Tekken 8 и StarCraft II.

Самые популярные дисциплины – это CS2 и Dota 2. Ведь это командная игра. В Tekken 8 и StarCraft II всего лишь один игрок, но найти его тяжелее всего. Они не такие популярные. Там есть много нюансов. Данил Рогожин, главный судья соревнований

Сразу три команды из десяти на региональном этапе представляли Уфимский юридический институт МВД. По итогам выступления во всех дисциплинах сформировалась тройка призеров. Ее замкнула команда Башкирского педагогического университета, на второй позиции – нефтяной. Уверенную победу одержал признанный фаворит – Уфимский университет науки и технологий.

На этом региональном этапе УУНиТ выступает в роли очевидного флагмана, на которого все равняются. Это стало возможным благодаря комплексной работе, которую мы уже семь лет ведем. Сейчас наш университет – один из сильнейших в плане киберспорта в России, а не только в Башкирии. Роман Кашфуллин, руководитель сектора киберспорта Уфимского университета науки и технологий