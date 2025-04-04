В Башкирии выявили лучших киберспортсменов среди студентов

В Уфе завершился региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по Республике Башкортостан. Сейчас проходит девятый сезон этих соревнований. В них участвуют команды ведущих вузов и ссузов. Лучшая студенческая киберспортивная сборная будет защищать честь Башкортостана на этапе федерального округа.
Более 400 сборных команд вузов по всей стране в борьбе за звание лучшего. Всероссийская киберспортивная студенческая лига, или сокращенно ВКСЛ, – крупнейшие соревнования в стране для учащихся высших и средних специальных учебных заведений. В Башкортостане эти старты проводят уже восьмой год подряд.
В региональном этапе приняли участие 10 команд. Восемь из них представляли вузы, а еще две – средние учебные заведения. Соревновались в таких популярных дисциплинах, как CS2 и Dota 2. Кроме того, сильнейшего выявляли в личном зачете в Tekken 8 и StarCraft II.
Сразу три команды из десяти на региональном этапе представляли Уфимский юридический институт МВД. По итогам выступления во всех дисциплинах сформировалась тройка призеров. Ее замкнула команда Башкирского педагогического университета, на второй позиции – нефтяной. Уверенную победу одержал признанный фаворит – Уфимский университет науки и технологий.
Зональный этап ВКСЛ проходит с 1 по 30 апреля. Финальный будет организован в середине мая. В нем примут участие восемь лучших команд страны. Представители УУНиТ находятся в числе фаворитов.