В Уфе подросток на мопеде наехал на женщину

В Уфе вчера, 4 апреля, произошло ДТП по вине 16-летнего подростка. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

На парковке торгово-развлекательного центра юный водитель за рулем «Альфа Свифт» наехал на 60-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Для вождения мопеда необходимы права категории «М», но их у подростка не оказалось. В отношении него составили административный материал. Транспорт поместили на спецстоянку.