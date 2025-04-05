В Уфе подросток на мопеде наехал на женщину

В Уфе вчера, 4 апреля, произошло ДТП по вине 16-летнего подростка. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
На парковке торгово-развлекательного центра юный водитель за рулем «Альфа Свифт» наехал на 60-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована.
Для вождения мопеда необходимы права категории «М», но их у подростка не оказалось. В отношении него составили административный материал. Транспорт поместили на спецстоянку.
Фото: ГАИ Уфы.