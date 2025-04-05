Житель Башкирии лишился иномарки за повторное пьяное вождение

В Башкирии 33-летней гражданин обвиняется в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В феврале текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего «Форд Фьюжн». По пути его остановили инспекторы ГАИ. Выяснилось, что полгода назад он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.