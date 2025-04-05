Радий Хабиров рассказал о значении проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25

Боевые двигатели, которые поднимают самолеты в воздух, мы сажаем на станции по газоперекачке. Казалось, простая история — взял двигатель, посадил. Это не так. Мы, по сути, полностью меняем принципиальную схему работы двигателя. Даже такой факт, что двигатель авиационный боевой, летает на керосине, а здесь точкой питания является газ. Это уже многое меняет. Нам удалось заинтересовать Газпром, потому что вся территория России, как вы понимаете, пересекается всевозможными газопроводами, и газ нужно качать. Учитывая то обстоятельство, что ранее многие газоперекачивающие станции работали на двигателях, поставляемых из недружественных стран — это технологический суверенитет. Это история с огромным количеством плюсов — экономическим, технологическим, политическим.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан