Радий Хабиров рассказал о значении проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Сегодня, 5 апреля, в Башкирии прошли стендовые испытания нового двигателя АЛ-41СТ-25, собранного в Уфе. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.
В интервью «Башинформу» он рассказал, в чем заключается важность внедрения инновационного двигателя АЛ-41СТ-25 на предприятии ОДК — УМПО для промышленности республики.
АЛ-41СТ-25 – новый российский двигатель, более экономичный, экологичный, более технически совершенный, чем его предшественники. Я бы назвал это промышленной революцией в двигателестроении. Горжусь, что мы причастны к этой истории.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Он отметил, что переработка боевых авиационных двигателей для газоперекачивающих станций является важным достижением в технологической сфере.
Боевые двигатели, которые поднимают самолеты в воздух, мы сажаем на станции по газоперекачке. Казалось, простая история — взял двигатель, посадил. Это не так. Мы, по сути, полностью меняем принципиальную схему работы двигателя. Даже такой факт, что двигатель авиационный боевой, летает на керосине, а здесь точкой питания является газ. Это уже многое меняет. Нам удалось заинтересовать Газпром, потому что вся территория России, как вы понимаете, пересекается всевозможными газопроводами, и газ нужно качать. Учитывая то обстоятельство, что ранее многие газоперекачивающие станции работали на двигателях, поставляемых из недружественных стран — это технологический суверенитет. Это история с огромным количеством плюсов — экономическим, технологическим, политическим.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Сейчас ведется работа над переходом к серийному производству новых двигателей, что предполагает создание новых рабочих мест и улучшение экономической ситуации в регионе.
Мы же всегда исходим из того, что да, военное производство нужно в какие-то моменты, в сложные, как сейчас, оно будет больше, но придет время, оно же опустится, и нам сразу надо перейти на гражданское производство. Очень здорово, что мы это сделали. Это совместный труд Газпрома, коллектива УМПО и республики, поэтому это большое событие.