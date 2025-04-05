В Уфе легковушка сбила двух школьников на электросамокате

Инцидент произошел вчера, 4 апреля, в Уфе. Подробности ДТП рассказали в столичной Госавтоинспекции.

На проспект Октября 35-летний водитель «Лады Приоры» наехал на подростков, которые пересекали проезжую часть на электросамокате.

В результате столкновения пострадали 12 и 13-летние подростки. После оказание необходимой помощи их отпустили. По факту дорожной аварии начато разбирательство.

Госавтоинспекция Уфы напоминает, что арендовать электросамокаты несовершеннолетним лицам запрещено. Кроме того, для родителей, которые передали управление СИМ, предусматривается штраф до 100 тысяч рублей.