Уфимка незаконно прописала в своей квартире 79 мигрантов

Сотрудники подразделения дознания отдела полиции №9 Управления МВД России по Уфе выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
По данным ведомства, 52-летняя местная жительница с апреля 2023 года по январь 2025 года за денежное вознаграждение неоднократно регистрировала иностранных граждан в своей квартире. При этом подсудимая знала, что они не будут проживать на этой жилплощади.
В ходе расследования правоохранители установили ее причастность к 79 подобным случаям. Подозреваемая признала свою вину и объяснила это финансовыми трудностями. В отношении нее были возбуждены уголовные дела.