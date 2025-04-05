Уфимка незаконно прописала в своей квартире 79 мигрантов

Сотрудники подразделения дознания отдела полиции №9 Управления МВД России по Уфе выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Фото №1 - Уфимка незаконно прописала в своей квартире 79 мигрантов

По данным ведомства, 52-летняя местная жительница с апреля 2023 года по январь 2025 года за денежное вознаграждение неоднократно регистрировала иностранных граждан в своей квартире. При этом подсудимая знала, что они не будут проживать на этой жилплощади.

В ходе расследования правоохранители установили ее причастность к 79 подобным случаям. Подозреваемая признала свою вину и объяснила это финансовыми трудностями. В отношении нее были возбуждены уголовные дела.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии