ГАИ Башкирии за сутки задержали 54 пьяных водителя

В Башкирии за минувшие сутки инспекторы ДПС задержали 54 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, в рамках проверок было составлено более 1 600 административных материалов. Пятерым из задержанных грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.