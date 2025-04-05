С начала года 57 жителей Башкирии заболели мышиной лихорадкой

В Башкирии с начала текущего года зарегистрировано 57 случаев мышиной лихорадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Специалисты отмечают, что заражению подвержены люди всех возрастов, но чаще всего заболевают мужчины от 20 до 50 лет. Главным переносчиком инфекции считается рыжая полевка.
Чтобы минимизировать риск заражения, санврачи советуют проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, хранить продукты в недоступных для грызунов местах и соблюдать гигиену, включая регулярное мытье рук.