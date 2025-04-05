С начала года 57 жителей Башкирии заболели мышиной лихорадкой

В Башкирии с начала текущего года зарегистрировано 57 случаев мышиной лихорадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Специалисты отмечают, что заражению подвержены люди всех возрастов, но чаще всего заболевают мужчины от 20 до 50 лет. Главным переносчиком инфекции считается рыжая полевка.