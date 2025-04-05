Радий Хабиров принял участие в испытаниях нового двигателя

Завершён полный цикл стендовых испытаний второго опытного образца промышленного газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25, предназначенного для перекачки голубого топлива. Основой создания двигателя нового поколения послужили результаты многолетней работы отечественных конструкторов и инженеров.
За тем, как проходили приемо-сдаточные испытания опытного образца, сегодня наблюдал глава Башкортостана. Радий Хабиров с руководителями ОДК-УМПО и «Газпром трансгаз Уфа» также обсудили перспективные задачи, стоящие перед промышленниками. Разработка и изготовление приводных двигателей серии «Ал» осуществляется в рамках соглашения между «Газпромом», «Ростехом», ОДК и Правительством Башкортостана.
ОДК УМПО готово к выполнению новых заказов от «Газпрома», подчеркнул управляющий директор предприятия. Стендовые испытания первого опытного образца АЛ-41СТ-25 состоялись в декабре 2023 года. Сейчас этот двигатель успешно проходит опытно-промышленную эксплуатацию в составе газоперекачивающего агрегата на одной из компрессорных станций компании «Газпром».