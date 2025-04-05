Радий Хабиров принял участие в испытаниях нового двигателя

За тем, как проходили приемо-сдаточные испытания опытного образца, сегодня наблюдал глава Башкортостана. Радий Хабиров с руководителями ОДК-УМПО и «Газпром трансгаз Уфа» также обсудили перспективные задачи, стоящие перед промышленниками. Разработка и изготовление приводных двигателей серии «Ал» осуществляется в рамках соглашения между «Газпромом», «Ростехом», ОДК и Правительством Башкортостана.