В Башкирии в деревне Азово ликвидируют последствия наводнения

В деревне Азово Архангельского района спасатели и волонтёры из разных уголков республики ликвидируют последствия наводнения. Они откачивают воду из частных домов, чистят колодцы, собирают отходы.
В защитных костюмах. Именно так специалисты обеззараживают почву вблизи частных домов и территорию улиц специальной жидкостью, чтобы не допустить развития в деревне инфекционных заболеваний. У многих строений можно заметить такие тепловые пушки. Их привозят и устанавливают спасатели по просьбе сельчан, чтобы хоть как-то избавиться от влаги.
Минзифа Фазлиахметова до сих пор приходит в себя после наводнения. Мебель, комнаты и стены жилого здания серьезно пострадали. Представители комиссии подсчитали сумму ущерба. Колодец, как считает женщина, пока не пригоден для того, чтобы брать оттуда питьевую воду.
Пострадавших жителей Азово обеспечивают продуктами, одеждой и постельными принадлежностями. Зифу Багаутдинову из дома эвакуировали спасатели посреди ночи, когда прибыла вода.
Не остались в стороне и волонтёры. Представители различных предприятий Стерлитамака, Нефтекамска, Кармаскалинского и Чишминского районов очищают территорию населённого пункта от мусора и древесины.
Местные жители постепенно возвращаются к привычному образу жизни в родной деревне. Надеются на скорейшую ликвидацию последствий подтопления и подсчитывают убытки. По их примерным оценкам, ущерб может составить десятки миллионов рублей.