В Уфе женщине впервые бесплатно установили грудные импланты

В клинике Башкирского медицинского университета впервые прошла операция по внедрению женских грудных имплантов. Пациенткой стала женщина с онкологией после резекции молочной железы. Процедуру провели для воссоздания эстетического вида. Она в Уфе будет бесплатной.

Это первый опыт для клиники БГМУ и еще одна возможность для женщин с онкологией чувствовать себя комфортно. Установка имплантов позволяет воссоздать первоначальный эстетический вид груди.

Рак молочной железы — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин. В центре маммологии клиники БГМУ они могут бесплатно пройти УЗИ, маммографию, пункционную биопсию опухоли менее 5 мм. Всё это поможет выявить рак на ранней стадии. Здесь же начнут внедрять импланты по квотам.