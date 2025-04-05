Жители Башкирии проверили грамотность на «Тотальном диктанте»

Башкортостан присоединился к акции «Тотальный диктант». Сегодня по всей стране желающие проверить свои знания и просто разнообразить досуг пишут тексты писательницы Марины Москвиной. Ежегодно организаторы стараются удивить участников, придумывая новые необычные места для написания диктанта. В республике к акции присоединились и дети, и иностранцы.

Ребята сегодня отправляются в путешествия в кают-компании. Их судно не бороздит моря и океаны, а навечно пришвартовано в Музее полярников имени Альбанова. Проводником для них стала писательница и сценаристка Марина Москвина. В этом году она автор текста диктанта. Среди тех, кто решил принять участие, есть уже и опытные участники, несмотря на юный возраст.

Дети пишут не текст, а отвечают на вопросы, связанные с ним. Музей полярников присоединяется к акции уже второй год. В прошлый раз «Тотальный диктант» здесь писали только сотрудники. В этот раз принимают всех.

Для детей акция называется «Недиктант.Дети». В Нагаево одной из площадок решили сделать супермаркет. Необычный выбор места только подкрепил интерес маленьких участников.

А вот взрослые пришли не ради призов, а, скорее, для самопроверки. Некоторые решили выбрать для участия в акции площадку книжного магазина. Здесь диктующим стал ведущий телеканала БСТ Айнур Гибадуллин. Вместо серьезных новостей — душевный рассказ «Косточка мамонта».

Главная героиня вместе с палеонтологами отправляется на раскопки. А спустя время неожиданно вновь сталкивается со своей находкой. Кто-то из участников акции понадеялся на свои знания, а кто-то основательно подготовился.

Артур Назиуллин сегодня был и без привычного кларнета, и без оркестра. И скорее в роли дирижера, что задавал темп диктанта для иностранных студентов Башкирского медуниверситета. Новое амплуа.

Задания для иностранцев сильно отличаются. Это, скорее, не диктант, а тест из девяти заданий, специально разработанный для тех, кто изучает русский язык как неродной. Сегодня они вспоминают, что же было самым трудным при его освоении.