Театр кукол в Уфе поставил спектакль для взрослых

Впервые в Башкирском театре кукол поставили постановку для взрослых под режиссурой московского автора. Работа называется «Тьма Египетская». Премьера основана на цикле рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». Спектакль исследует темы жизни и смерти, человеческой судьбы и морального выбора.

Игра света и воображения. И, как это ни парадоксально, практически полное отсутствие кукол на сцене. Вот отличительная особенность спектакля «Тьма египетская». Герой истории — юноша, только что окончивший медицинский институт и ставший единственным доктором сельской больницы. Фактически тем, кто берёт ответственность за правильно поставленный диагноз в лечении. Каждый новый день — шаг его души во тьме, в поисках дороги к свету.

Воплотили единственный кукольный образ на сцене сразу два актера, что тоже бывает нечасто для театра кукол и требует особого подхода. Постановщик — московская актриса и режиссёр Елена Котихина. Она ставила спектакли на крупнейших сценах страны. Правда, в театре кукол — это ее первая работа. Однако дебют на башкирской сцене прошел под бурные овации.

Чтобы передать свое видение мира Булгакова, авторы изучили огромное количество литературы о писателе, а также черпали информацию из его Дома-музея в Москве. Ну а атмосферу мистики на сцене воссоздавали не только актеры, но и композиторы, художники по костюмам и, конечно же, по свету. Что интересно, в зале театра кукол исключительно взрослый зритель.