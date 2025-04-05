В Башкирии ледовый дворец получил новую ледозаливочную машину

В ледовом дворце «Туймазы-Арена» появилась ледозаливочная машина. «Башнефть» реализовывает в республике проекты по благоустройству парков, скверов, дорог в районах и городах республики, а также строительству и реконструкции социальных и спортивных объектов. Проекты реализуются в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть».

В 2013-м году в Туймазах открылся спортивный центр имени Сергея Гимаева. Он был построен при поддержке «Башнефти». С тех пор в ледовом дворце «Туймазы-Арена» регулярно проходят республиканские и межрегиональные соревнования. Помимо хоккейных мероприятий, в центре занимаются фигуристы и легкоатлеты.

В феврале 2025-го в ледовом дворце появился новый ледозаливочный комбайн, который соответствует всем требованиям. И теперь здесь можно проводить уже всероссийские и международные старты. Спортивный комплекс оснащен новой техникой и реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан.

За последние пять лет башкирские нефтяники профинансировали строительство и реконструкцию более 300 социально значимых объектов. В Дюртюлях открыли скейтпарк мирового уровня, в Благовещенском районе построены шесть тренировочных площадок в спортивном центре «Уфимский сокол».

Кроме того, в разных районах и городах республики были построены 10 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов. В Кумертау и Октябрьском появились современные ледовые дворцы, качественное оснащение которых позволяет круглогодично проводить там соревнования различного уровня.