В Башкирии ведутся поиски виновника смертельной аварии

В Абзелиловском районе произошла смертельная авария. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.
Инцидент зафиксирован на 39 км автодороги Давлетово – Альмухаметово сегодня, 6 апреля, около часу ночи. Неустановленный водитель допустил наезд на 50-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм.
Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого ДТП, просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо в дежурную часть ГАИ по телефону 8 347 235 84 02.