В Башкирии ведутся поиски виновника смертельной аварии

Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого ДТП, просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо в дежурную часть ГАИ по телефону 8 347 235 84 02.