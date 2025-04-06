Житель Уфы из-за мошенников продал квартиру и машину

В полицию Уфы с жалобой на мошенников обратился 28-летний местный житель. Парень лишился квартиры и машины.
Накануне молодому человеку поступил звонок якобы от сотрудника университета, в котором парень ранее обучался. Он сообщил, что в учебном учреждении обновляются базы студентов. «Сотрудник университета» попросил парня продиктовать код, который пришёл на его телефон. После с молодым человеком связались представители «Госуслуг» и «Росфинмониторинга». Они начали пугать тем, что мошенники хотят завладеть имуществом парня. После долгих бесед молодой человек продал квартиру и автомобиль.
Общий ущерб составил более 3 млн рублей. Когда с мужчиной перестали выходить на связь, он понял, что стал жертвой мошенников.