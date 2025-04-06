В Башкирии прошли испытания двигателя нового поколения

По-настоящему историческое событие. В республике провели стендовые испытания двигателя нового поколения. Его разработали и собрали на уфимском предприятии. Инженерам удалось «посадить» на газоперекачивающую станцию авиационный двигатель, который поднимал в воздух самолеты. И все получилось. Развитие промышленности идет по всем фронтам. От крупных предприятий до небольших, открытых совсем недавно. Активно выстраивается диалог и с представителями малого бизнеса. Возможностей для развития, как говорят власти, много.

Более тихий, мощный, быстрый, и самое главное – полностью российского производства. Двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 предназначен для перекачки газа по трубопроводам и должен стать достойной заменой зарубежным агрегатам. Инновационную разработку создавали в Уфе специалисты ОДК-УМПО.

Это второй образец нового двигателя, который находится уже на завершающей стадии заводских испытаний. Первый чуть ранее был передан для опытно-промышленной эксплуатации. Заказчиком выступил «Газпром». Двигатель будет задействован в передовых проектах госкомпании.

Модернизация производственных мощностей – одна из ключевых задач. Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Башкортостан при этом – крупнейший регион страны по добыче черного золота. На неделе в правительстве страны обсудили долгосрочные планы развития нефтяной отрасли и угольного комплекса. Участие в стратегической сессии принял и Радий Хабиров.

Основу для роста закладывают и власти на местах. Речь не только об энергокомпаниях. В Благовещенске, например, третий год работает завод по производству железобетонных конструкций. Предприятие смогло стать поставщиком готовых изделий для крупнейших инфраструктурных проектов страны и республики. Изделия, выпускаемые здесь, используют в строительстве и реконструкции крупнейших транспортных объектов, в том числе сооружений федеральной трассы М-12, а также Бельского моста в южной части Уфы.

Предприятие начало работать в республике несколько лет назад. Мы оказали проекту необходимую поддержку, и сейчас мощности завода полностью загружены. В Башкортостане много крупных строек. Это дороги, промышленные и социальные объекты. Поэтому такие производства нам нужны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот частичка другого предприятия есть едва ли не в каждом знаковом месте не только Уфы, но и других регионов. Здесь из металла делают элементы декора для крупных спортивных центров, уфимского кампуса и аэропортов страны. Завод также работает на территории опережающего социально-экономического развития.