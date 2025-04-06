Учёный из Уфы изобрел самый прочный в мире титан

Профессор из Уфимского университета науки и технологий вошел в топ самых цитируемых ученых мира, а также занял первое место среди ведущих российских исследователей. Руслан Валиев изобрел самый прочный в мире титан. Разработанные им нанометаллы используют для имплантатов в реконструктивной хирургии и стоматологии. На счету учёного – более 700 статей, свыше 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Мы пообщались с башкирским участником Стэнфордского рейтинга.
В мировом списке самых цитируемых ученых его фамилию долго искать не придется. В рейтинге Стэнфордского университета и научного издательского дома Elsevier Руслан Валиев оказался в десятке ведущих исследователей из России. И такому достижению аргумент у ученого один – любовь к своему делу.
Будучи молодым специалистом, Руслан Валиев устроился в тогда еще Уфимский авиационный университет, где позже совместно с коллегами совершил научное открытие Советского Союза – обнаружил явление сверхпластичности. Сейчас ученый стал наставником для аспирантов УУНиТ.
Например, делают его более прочным или гибким. Из-за так называемой «усталости металла», отслужив свой срок, ломаются детали кораблей и самолетов. А новые состояния в материалах помогут увеличить их сопротивляемость. Получится, что изделие из нанометалла не сломается. Этим занимаются тысячи ученых, но подходы у каждого свои.
Его планируют использовать при создании зубных имплантов, пластин для челюстно-лицевой хирургии и эндопротезов суставов. Титан – гордость отечественной металлургии. Так Руслан Валиев с коллегами пытается внести свою лепту при импортозамещении зарубежных имплантов.
Помимо титана, профессор усиливает свойства и других металлов, но все так же – для медицины. Это новый вид импланта, соединяющий кости. Он произведен уже не из титана, а из цинкового сплава. Особенность – в его временности. Уже в течение трех месяцев он растворится в организме человека и не потребуется его извлечение. Именно так выглядит имплантология нового поколения.
Для поддержки ученых республики продолжают улучшать материально-техническую базу и помогать исследователям финансово. За последние годы из бюджета Башкортостана выделили более 850 миллионов рублей на поддержку науки. Упор делают и на молодых. Регион третий год подряд входит в десятку Национального рейтинга научно-технологического развития. И эта работа будет продолжена.