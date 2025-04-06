Учёный из Уфы изобрел самый прочный в мире титан

Профессор из Уфимского университета науки и технологий вошел в топ самых цитируемых ученых мира, а также занял первое место среди ведущих российских исследователей. Руслан Валиев изобрел самый прочный в мире титан. Разработанные им нанометаллы используют для имплантатов в реконструктивной хирургии и стоматологии. На счету учёного – более 700 статей, свыше 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Мы пообщались с башкирским участником Стэнфордского рейтинга.

В мировом списке самых цитируемых ученых его фамилию долго искать не придется. В рейтинге Стэнфордского университета и научного издательского дома Elsevier Руслан Валиев оказался в десятке ведущих исследователей из России. И такому достижению аргумент у ученого один – любовь к своему делу.

Я сам как раз учился этой специальности – физике материалов в городе Екатеринбурге, она была очень востребованная и очень уникальная. Потому что все промышленные предприятия металлургической направленности своими корнями устремляются в физику. Руслан Валиев, доктор физико-математических наук, профессор, директор научно-исследовательского института физики перспективных материалов УУНиТ

Будучи молодым специалистом, Руслан Валиев устроился в тогда еще Уфимский авиационный университет, где позже совместно с коллегами совершил научное открытие Советского Союза – обнаружил явление сверхпластичности. Сейчас ученый стал наставником для аспирантов УУНиТ.

В данный момент я участник гранта по теме «Покрытие высокоэнтропийных сплавов», это связано с моей диссертацией. Также мы с Эмилем выиграли стипендию Президента Российской Федерации до конца обучения. Всего три во всем университете, да и 500 по всей России было. Яна Савина, аспирант, инженер-исследователь научно-исследовательского института физики перспективных материалов УУНиТ

Я лично улучшаю свойства титановых материалов – сплавов, технически чистого титана как раз таки посредством его наноструктурирования, то есть мы проводим определенные обработки, которые позволяют уменьшить размер зерна, сформировать определенные частицы, наноструктурные элементы, и с помощью этого сильно увеличиваем свойство этого материала. Эмиль Усманов, аспирант, инженер-исследователь научно-исследовательского института физики перспективных материалов УУНиТ

Например, делают его более прочным или гибким. Из-за так называемой «усталости металла», отслужив свой срок, ломаются детали кораблей и самолетов. А новые состояния в материалах помогут увеличить их сопротивляемость. Получится, что изделие из нанометалла не сломается. Этим занимаются тысячи ученых, но подходы у каждого свои.

Как раз видим структуру металлического материала, в данном случае титана, который имеет очень мелкий размер зерен, определяющий его необычные свойства. Мы изобрели титан, который является самым прочным в мире. Правда, пока он у нас еще более лабораторный, но есть надежда, что он войдет в практику. Руслан Валиев, доктор физико-математических наук, профессор, директор научно-исследовательского института физики перспективных материалов УУНиТ

Его планируют использовать при создании зубных имплантов, пластин для челюстно-лицевой хирургии и эндопротезов суставов. Титан – гордость отечественной металлургии. Так Руслан Валиев с коллегами пытается внести свою лепту при импортозамещении зарубежных имплантов.

Мы же работаем не только с титаном, это новые будущие автомобили из высокопрочных материалов, это авиационная техника и так далее. Высокопрочные материалы – это то, ради чего работают все, кто работает с металлами. Моя мечта – чтобы наши научные разработки нашли широкое практическое использование, и, конечно, надеемся, что их подхватят те люди, которые занимаются производством. Руслан Валиев, доктор физико-математических наук, профессор, директор научно-исследовательского института физики перспективных материалов УУНиТ

Помимо титана, профессор усиливает свойства и других металлов, но все так же – для медицины. Это новый вид импланта, соединяющий кости. Он произведен уже не из титана, а из цинкового сплава. Особенность – в его временности. Уже в течение трех месяцев он растворится в организме человека и не потребуется его извлечение. Именно так выглядит имплантология нового поколения.