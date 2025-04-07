«Между нами»: Геномный центр и качество городской среды

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. На этой неделе распахнул свои двери Геномный центр в Межвузовском студенческом кампусе как яркое свидетельство бурного развития нашей научно-образовательной сферы.

Кроме того, на минувшей неделе Башкирия достигла еще одного значимого рубежа. У Минстроя России есть специальный индекс качества городской среды. По итогам 2024 года все города Башкирии, которых насчитывается 21, были признаны благоприятными для проживания, так как набрали свыше 180 баллов по этому индексу. А он рассчитывается на основании 36 параметров: это благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступная среда и многое другое. Обо всём подробнее – в нашем видео.