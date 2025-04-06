«Салават Юлаев» сыграет седьмой матч в серии против «Сибири»

Уфимский «Салават Юлаев» ждёт седьмой матч в серии против новосибирской «Сибири». Башкирская команда уступила в выездной игре. «Салават Юлаев» повел в счете, но в третьем периоде пропустил сразу четыре шайбы, три из них – в меньшинстве.
Итоговый счет – 5:2 в пользу новосибирской команды. Таким образом, в этом противостоянии победы одерживают только хозяева площадки.
Уже во вторник на «Уфа-Арене» пройдет решающая встреча между «Салаватом» и «Сибирью». В прямом эфире этот матч вы сможете увидеть на телеканале БСТ. Начало в 18 часов 45 минут.