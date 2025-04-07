Из Башкирии в зону СВО доставили 147-й гумконвой

Из Башкортостана в зону проведения специальной военной операции доставили 147-й по счёту гуманитарный конвой для наших солдат и офицеров. Его формировали жители, предприниматели и волонтёры из 20 муниципалитетов региона.
Добровольцы передали автомобили, пиломатериалы, дроны, мотоциклы, передвижные бани, рации, маскировочные сети, генераторы, инструменты, продукты, медикаменты, посылки и многое другое.
Стоит отметить, что гуманитарную помощь также направили для жителей Белгородской области и города Красный Луч Луганской Народной Республики.