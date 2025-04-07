Спасатели Башкирии рассказали о ситуации с паводком

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе.
За прошедшие сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле спасателей находятся 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.
За сутки наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +29 см, текущий уровень 455 см, выход реки на пойму 739 см;
— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 403 см, выход реки на пойму 690 см;
— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 760 см;
— на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, динамика уровня воды за сутки +13 см, текущий уровень 335 см, выход реки на пойму 830 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.