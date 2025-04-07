Спасатели Башкирии рассказали о ситуации с паводком

Специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе.

За прошедшие сутки новых сообщений о подтоплениях не поступало. На контроле спасателей находятся 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.