В Башкирии депутаты ЛДПР обсудили экономические и кадровые вопросы

Депутаты ЛДПР в Башкортостане обсудили вопросы экономического развития и кадрового обеспечения регионов. В республике, как и в других субъектах России, наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в машиностроении, информационных технологиях, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и образовании.

Чтобы решить этот вопрос, нужно комплексное взаимодействие государства, бизнеса и образовательных учреждений, в том числе разработка и внедрение программ переподготовки и повышения квалификации, цифровизация, повышение престижа рабочих профессий, обеспечение инфраструктуры, жилья и социальных мер поддержки для работников не только в крупных городах, но и селах.