В Сибае в филиале УУНиТ появилась магистратура

В Сибайском институте Уфимского университета науки и технологий появилась магистратура. И будет сразу несколько направлений второй ступени высшего образования. Магистратура появится на факультете экономики и права.

Также глубже в науку смогут погрузиться экологи и биологи. Степень магистра смогут получить и выпускники-педагоги, которые хотят получить новый багаж знаний в этой сфере деятельности, а именно по следующим направлениям: управление образования, психология и педагогика образования личности и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. Всего предусмотрено по 15 мест на профиль.