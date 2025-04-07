В Башкирии 16-летнюю школьницу обманули мошенники

Девочка сообщила, что ей поступил звонок в мессенджере WhatsApp от неизвестного пользователя. Он представился завучем школы и сообщил, что ему нужно попасть в электронный журнал, а для этого девочка должна продиктовать коды, которые приходят ей на телефон. Только после передачи секретных цифр школьница осознала, что общалась с мошенником и открыла злоумышленнику доступ в личный кабинет на портале «Госуслуг».