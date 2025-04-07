Жителя Башкирии обвинили в жутком убийстве супруги

Между мужчиной и его супругой возник конфликт из-за раздела совместно нажитого имущество. Пара не могла поделить купленный дом. В январе прошлого года в состоянии опьянения мужчина проткнул острым предметом бытовой газовый баллон и поджёг женщину. Несчастная получила термические ожоги 95% поверхности тела и дыхательных путей. Травмы оказались несовместимы с жизнью.