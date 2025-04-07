Санавиация доставила в Уфу нуждающихся в медицинской помощи детей

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что в Уфу санавиация доставила нуждающихся в медицинской помощи детей.
Так, в Республиканскую инфекционную больницу доставили 4-летнюю девочку с симптомами острой инфекции. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Из Учалов в Республиканскую детскую клиническую больницу доставили 2-летнюю девочку после аварии. Её состояние стабильно тяжёлое. Ребёнок находится на аппарате ИВЛ.
В Чишминском районе 14-летняя девочка получила травмы в результате ДТП. Её также доставили в РДКБ с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также после аварии в Нижегородке помощь врачей потребовалась двум подросткам. 16-летний парень находится в больнице №17 в состоянии средней степени тяжести. А его 17-летний товарищ был отпущен домой после оказания медицинской помощи.