Глава Башкирии поручил фиксировать факты безответственной уборки территорий

Люди не должны ходить по грязи. На еженедельном оперативном совещании правительства Радий Хабиров поручил фиксировать факты безответственной уборки территорий. Глава Башкортостана отметил, что в связи с ранней весной растёт количество обращений граждан относительно расчистки дорог от пыли, смёта старой листвы. Контрольное управление будет фотографировать все недочёты, а отчёт о невыполнении поручений руководителя региона покажут в прямом эфире на следующем совещании.
Также Радий Хабиров призвал активнее участвовать в ежегодных акциях «Зелёная Башкирия» и «Сад памяти», которые в этом году будут приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На оперативном совещании Радий Хабиров ещё раз поинтересовался выплатами пострадавшим от наводнения жителям деревни Азово Архангельского района. Министерствам транспорта и ЖКХ поручено продолжить работу по отсыпке дорог, очистке от мусора придомовых и общественных территорий в населённом пункте. Глава Башкортостана отметил, что после завершения восстановительных работ приедет и лично пообщается с сельчанами.
Ещё одной темой заседания стал ямочный ремонт. В систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры внесено более 23 тысяч дефектов, 50% из которых уже отремонтированы. Однако 13 районов и город Межгорье пока ещё не внесли свои данные об оцифровке дорог. Радий Хабиров отметил, что система СКПДИ была специально разработана для повышения эффективности сезонных работ, и игнорировать ее не стоит.