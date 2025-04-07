Каратисты из Башкирии завоевали медали на турнире «Малахитовый пояс»

Башкирские каратисты с медалями вернулись домой со Всероссийского турнира «Малахитовый пояс». Это ежегодный старт, который проходит в Екатеринбурге. На соревнованиях выступили более 1800 спортсменов из 25 регионов нашей страны. Отличились и воспитанники клуба «Бусидо».

Такие комплексы упражнений называются «ката». Это демонстрация формального комплекса элементов каратэ, где спортсмен показывает отточенную технику сменяющихся блоков, ударов и передвижений. Именно в этой дисциплине успешно выступили башкирские каратисты.

Честь нашей Республики защищали 33 каратиста. Несмотря на серьезную конкуренцию и опытных соперников, башкирские спортсмены уверенно провели свои поединки. Наша команда завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Сейчас по новому закону выступать на всероссийских соревнованиях именно по виду спорта «каратэ» могут только те спортсмены, которые входят в состав сборной своего региона, и, соответственно, едут туда только подготовленные спортсмены, уже призёры. Уже те ребята, у которых есть шанс победить. Альберт Идиятуллин, президент детского клуба традиционного каратэ «Бусидо»

Айзилю Нигаматову по праву можно назвать звездочкой башкирского каратэ. За её плечами победы на республиканских и всероссийских стартах. Конечно, на турнире в Екатеринбурге Айзиля не могла уступить, хоть и страх перед выступлением не обошел стороной. Каратистка даже сумела обойти тех соперников, которым ранее проигрывала. Как итог, золотая награда соревнований.

Мне кажется, за счёт того, что тренер разработал определенную технику, как тренироваться, как подготовиться к ним, и за счет этого пошли первые места в последнее время, до этого я всем им проигрывала. Айзиля Нигаматова, победительница всероссийских соревнований по каратэ

Ещё одна представительница нашей Республики — Анелия Мусина. Спортсменка занимается каратэ с пяти лет. Юной, но уже талантливой каратистке не удалось дотянуться до золота всероссийского старта. Сейчас на её счету серебряная медаль, но все победы еще впереди.

Я была на соревнованиях также нервной, у меня были тряски в ката, я боялась, что я проиграю в первом кругу, во втором, в третьем и в других. Но я держала себя в руках, не сдавалась, нормально всё было. Анелия Мусина, серебряный призёр Всероссийских соревнований по каратэ