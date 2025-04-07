В Уфе открылся новый корпус Республиканского геронтологического центра

В Уфе начал работу новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек». Сегодня его посетили Радий Хабиров и заместитель министра труда и социальной защиты России Магомед Абдулхалимов. 5-этажное современное здание реализовали в рамках нацпроекта «Демография».
С такого вопроса начинается каждый день в центре. Задается он не для соблюдения формальности, а чтобы напомнить пожилым: вы важны. Алла Коннова здесь с 2023 года, проблемы с позвоночником привели к тому, что у женщины отказали ноги. Забота ей нужна разная: как моральная, так и простая помощь в быту.
С лучшими надеждами подопечные центра обустроились в новом корпусе. Здесь сейчас 50 человек. На первом этаже лежачие. На втором и третьем — пожилые, которые передвигаются самостоятельно.
Каждый проживающий в центре со своей судьбой, порой непростой. Относиться бережно к ним — задача каждого сотрудника центра. Делая ремонт, комнаты обустраивали со всеми удобствами. Телевизор, современная мебель, санузел, душевая — старались сделать по-домашнему, тем более что в центре часто рождается новая семья.
Новый корпус соединён тёплым коридором с двумя другими блоками. В старых отделениях остались только жилые комнаты. На центры, подобные «Именлеку», есть большой спрос. В учреждении живут сейчас чуть более 300 человек.
Просторная столовая, физкультурный и тренажерный залы, медицинский и реабилитационный блоки, даже зимний сад, где можно посидеть в тишине среди зеленых насаждений, зона для консультаций специалистов — центр, можно сказать, начал вторую жизнь.
По окончании посещения глава республики пообщался с выпускником Серафимовского детского дома, который сейчас живет в центре и работает здесь сантехником. Радий Хабиров пригласил его посмотреть свой рабочий кабинет.
Новый корпус геронтологического центра «Именлек» строили в рамках федерального проекта «Демография». Порядка сорока процентов финансировала республика. Радий Хабиров назвал условия, созданные здесь, образцовыми.
К слову, в центре есть разные услуги: стационар, уход на дому, реабилитация участников СВО, а с первого декабря прошлого года заработало социальное такси. Оно оказалось популярным. Люди с ОВЗ могут оставить заявку заранее и доехать с водителем в аптеку или больницу.