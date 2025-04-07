В Башкирии раскрыли сеть незаконного обналичивания денег

Обналичили более миллиарда рублей. Полицейские Башкортостана совместно с сотрудниками ФСБ России задержали троих уфимцев, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.

За четыре года их клиентами стали свыше двухсот предпринимателей и юрлиц, которые перечисляли злоумышленникам по фиктивным основаниям денежные средства и возвращались заказчикам с вычетом 12 процентов вознаграждения. Предполагаемого организатора — женщину — задержали в Краснодарском крае, а остальных подельников — в Уфе.