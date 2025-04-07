В Башкирии прошёл чемпионат Евразии по Кекусин-Каратэ

В Туймазинском районе прошел чемпионат и первенство Евразии по Кекусин-каратэ и Кекусин-нунчаку. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участникам СВО и членам их семей. Турнир проходил в этнографическом комплексе «Бабай-Утары».
В нем приняли участие 250 борцов. Конкуренцию башкирским каратистам составили гости из Московской, Самарской и Челябинской областей, Пермского края и Татарстана. Среди них победители и призеры международных состязаний и первенства страны.
Организатор турнира Зуфар Курбангалеев — тренер по Кекусин-карате. За 30 лет тренерской деятельности более 50 его воспитанников стали обладателями черных поясов. Всех участников соревнований угостили пловом и чаем. В командном зачете первое место завоевали каратисты Москвы и Московской области.