В Шаранском районе провели урок мужества в детском лагере

В детском лагере в Шаранском районе прошел урок мужества. На встречу к ребятам пришли ветераны войны в Афганистане, социальные координаторы госфонда «Защитники Отечества» и родители участника СВО.
Беседа коснулась военной службы, долга перед Родиной и истории Отечества. Родители участника спецоперации рассказали о том, как собирается гуманитарный груз, что туда входит и насколько бойцам на передовой необходима помощь тыла. Дети передали для следующего гумконвоя письма солдатам.
Желающих помочь фронту становится все больше. В Сибае команду волонтеров пополнила многодетная мама Айгуль Гиляжева. Поддерживать таким образом солдат решила после того, как ее супруг погиб в зоне СВО. С тех пор она в команде: помогает плести сети, собирать гуманитарный груз, чтобы каждый на передовой смог чувствовать поддержку.