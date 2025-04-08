В Шаранском районе провели урок мужества в детском лагере

В детском лагере в Шаранском районе прошел урок мужества. На встречу к ребятам пришли ветераны войны в Афганистане, социальные координаторы госфонда «Защитники Отечества» и родители участника СВО.

Беседа коснулась военной службы, долга перед Родиной и истории Отечества. Родители участника спецоперации рассказали о том, как собирается гуманитарный груз, что туда входит и насколько бойцам на передовой необходима помощь тыла. Дети передали для следующего гумконвоя письма солдатам.