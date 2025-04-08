В Благовещенском районе Башкирии образовался карстовый провал

Недалеко от Благовещенска был найден карстовый провал. Он расположен на правой стороне дороги, ведущей к Абызово, в 650 метрах от трассы Уфа-Бирск-Янаул. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.
Специалисты муниципалитета уже проводят обследование места провала. Воронка на поверхности земли за сутки значительно увеличилась, а под землей наблюдается движение грунтовых вод, что создает угрозу дальнейшего смещения грунта.
Глава района отметила, что все соответствующие службы были уведомлены о ситуации. Территория вокруг провала огорожена сигнальной лентой, чтобы предотвратить доступ посторонних.
Фото: Анна Карабанова, Vk