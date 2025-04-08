В Уфе возбудили уголовное дело после гибели в пожаре бабушки и двоих детей

В Уфе по факту смерти женщины и двоих детей во время пожара возбудили уголовное дело. Следственный комитет расследует его по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Возгорание в квартире дома по улице 50 лет Октября произошло накануне вечером.
Из жилого помещения эвакуированы 77-летняя женщина и двое мальчиков 8 и 4 лет. Их пытались спасти реаниматологи, но бабушка и дети скончались. Причина пожара устанавливается.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев выразил соболезнования родным и близким погибших.