В Уфе возбудили уголовное дело после гибели в пожаре бабушки и двоих детей

В Уфе по факту смерти женщины и двоих детей во время пожара возбудили уголовное дело. Следственный комитет расследует его по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Возгорание в квартире дома по улице 50 лет Октября произошло накануне вечером.