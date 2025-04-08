В Уфе выставили работы Рустяма Фаткуллина и Александра Масленникова

В Уфимской художественной галерее выставили работы выдающихся художников республики. Это работы первого декана художественно-графического факультета Башкирского педуниверситета Рустяма Фаткуллина. Он создавал скульптуры из дерева, которые посвящал Рудольфу Нурееву, творчеству Александра Пушкина и восточной поэзии.

Также в галерее представили картины пейзажиста Александра Масленникова. В своих работах он показывал то, как видит природу Башкортостана, а также городскую и деревенскую жизнь. Открытие посетили родственники творцов, а также ученики и коллеги.