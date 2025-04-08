Врачи Уфы вернули к полноценной жизни 30-летнего парня, пострадавшего в ДТП

В Уфе врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн помогли 30-летнему молодому человеку восстановиться после тяжелой травмы, полученной в результате аварии. Об этом сообщили в Минздраве региона.

После ДТП парень не смог ходить и заботиться о себе. Когда он поступил в реабилитационный центр, медики составили индивидуальный план лечения, направленный на восстановлении его двигательных способностей. Лечение включало занятия лечебной физкультурой, механотерапию, современные физиотерапевтические процедуры, массаж, медикаментозное лечение и консультации с психологом.

Спустя всего три недели после начала реабилитации пациент вернулся к полноценной ходьбе и был выписан из больницы. Благодаря комплексному подходу и усилиям нейрохирургов и реабилитологов его состояние значительно улучшилось.