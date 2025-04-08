Жительница Башкирии потеряла деньги на «снятие порчи» у мошенницы

Жительница Нефтекамска решила избавиться от порчи и в результате потеряла деньги. 56-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что искала помощь экстрасенса в интернете. Из-за ухудшения здоровья она наткнулась на объявления в соцсетях и позвонила по одному из указанных номеров.

Ей быстро ответили и сообщили о наличии порчи, после чего предложили провести обряд очищения за 10 тысяч рублей. Женщина оперативно перевела указанную сумму, но ожидание ритуала затянулось. Когда она начала высказывать недовольство, ясновидящая потребовала дополнительные деньги, от чего пострадавшая отказалась. В итоге провидица перестала отвечать и заблокировала клиентку.