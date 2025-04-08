В Уфе мужчина преследовал девушку до квартиры

В Уфе девушку до квартиры преследовал странный мужчина. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Известно, что мужчина забежал за уфимкой в подъезд, проник в лифт, вышел на том же этаже. Неизвестный даже попытался зайти в квартиру испуганной девушки. К счастью, в лифте находился сосед с ребёнком, а в квартире — друг уфимки.
Как передает ИА «Башинформ», в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили видео с инцидентом. Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №6 УМВД России по Уфе. В настоящее время устанавливаются обстоятельства события.
Фото: соцсети.