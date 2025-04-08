В Уфе водитель иномарки потерял сознание и съехал на обочину

В Уфе водитель автомобиля «Киа Соул» потерял сознание за рулем и съехал на обочину. По словам очевидцев, у мужчины могло случиться обострение эпилепсии. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города, инцидент произошел накануне вечером на улице Сипайловской.
Сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место и обеспечили доступ медиков к 37-летнему мужчине. После оказания первой помощи его эвакуировали к машине скорой помощи.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Фото: УГЗ Уфы.