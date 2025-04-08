В Уфе осудили мужчину, который напал на девочек

С места происшествия он сбежал, но вскоре был найден полицейскими, которых вызвали жильцы дома. Стражи порядка попросили мужчину предоставить документ, удостоверяющий его личность, а также попросили проехать в отдел для установления обстоятельств произошедшего. На их требования мужчина ответил отказом, оказал активное сопротивление и ударил кулаком по туловищу полицейского. Мужчина признал свою вину. Приговором Октябрьского районного суда мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.