В Уфе Тамара Тансыккужина провела сеанс одновременной игры

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина провела сеанс одновременной игры. Мероприятие приурочили к 30-летию республиканского парламента. Соперниками гроссмейстера стали любительские команды органов власти Башкортостана – это как действующие сотрудники, так и ветераны и их семьи. Среди них были новички и спортсмены с рейтингом.

В целом задача – провести праздник общения, праздник шашек. И, конечно же, здесь, наверное, в таком случае какой-то спортивный уровень не такое значение имеет. Поскольку главное – прийти, собраться, пообщаться и с пользой, с позитивом провести время.

Тамара Тансыккужина, международный гроссмейстер, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по международным шашкам

Из более чем 35 участников лишь одному удалось стать победителем партии. Именитая спортсменка не только играла сама, но и обучала собравшихся приёмам игры. Отличившимся командам вручили дипломы и кубки.

Есть такое правило: чтобы научиться любой интеллектуальной игре, хоть это шашки или шахматы, надо играть с самым сильным соперником. Но встреча с ней у нас не первая, мы с ней встречались в Москве, у меня даже остался её автограф от той встречи. И было приятно сегодня снова с ней встретиться.

Руслан Саитгалин, заместитель начальника отдела генеалогии, выставочной и публикационно-издательской деятельности Национального архива Республики Башкортостан
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