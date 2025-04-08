В Уфе Тамара Тансыккужина провела сеанс одновременной игры

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина провела сеанс одновременной игры. Мероприятие приурочили к 30-летию республиканского парламента. Соперниками гроссмейстера стали любительские команды органов власти Башкортостана – это как действующие сотрудники, так и ветераны и их семьи. Среди них были новички и спортсмены с рейтингом.
Из более чем 35 участников лишь одному удалось стать победителем партии. Именитая спортсменка не только играла сама, но и обучала собравшихся приёмам игры. Отличившимся командам вручили дипломы и кубки.