В Уфе Тамара Тансыккужина провела сеанс одновременной игры

Есть такое правило: чтобы научиться любой интеллектуальной игре, хоть это шашки или шахматы, надо играть с самым сильным соперником. Но встреча с ней у нас не первая, мы с ней встречались в Москве, у меня даже остался её автограф от той встречи. И было приятно сегодня снова с ней встретиться.

Руслан Саитгалин, заместитель начальника отдела генеалогии, выставочной и публикационно-издательской деятельности Национального архива Республики Башкортостан