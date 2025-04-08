В Уфе прошла конференция, посвященная 100-летию писателя Талхи Гиниятуллина

В апреле общественность отметит 100-летие со дня рождения народного писателя Башкортостана, фронтовика Талхи Гиниятуллина. В честь этой знаменательной даты Национальный литературный музей республики организовал научно-практическую конференцию. Собрались ученые, писатели, исследователи, студенты и почитатели, чтобы обсудить его значимость для российской культуры.

По видеосвязи подключились и из других регионов и стран. В рамках конференции также состоялось открытие выставки. Фотографии, книги, рукописи, машинописи, награды и личные вещи — эта экспозиция дала возможность глубже понять не только творчество писателя, но и эпоху, в которую он жил.

Талха Гиниятуллин — один из самых ярких представителей современной российской военной прозы. Русскоязычному читателю он известен под псевдонимом «Анатолий Генатуллин». Писатель родом из Учалинского района. Он рано осиротел, подростком работал в колхозе. После окончания школы Гиниятуллин работал на заводе.